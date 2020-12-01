محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة



علما بأن الطاقة الإنتاجية تبلغ 33 مليون بيضة في السنة الواحدة، ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف، والذي يصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج" وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، بخلاف أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.



وخلال الجولة تفقد المحافظ بعض الأماكن الصالحة التابعة لأملاك الدولة ووجه بعمل حصر شامل لها، والنظر في إستغلالها بالتنسيق مع جهات الولاية لعمل محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية، وأنشطة أخرى.



واختتم المحافظ جولته بتفقد المبنى الإداري للمناطق الصناعية بعرب العليقات، ووجه بتشغيل المبنى للتسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع لإنجاز مطالبهم ولدفع عجلة الإنتاج.



جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والعميد خالد كشك رئيس مجلس مدينة الخانكة، ومدير عام الشئون المالية، ومدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة.



كما تفقد المحافظ، أعمال تجميل وتشجير شارع فريد ندا، حيث أبدى المحافظ عددا من الملاحظات بخصوص تعديل بعض أنواع النباتات وزراعة أشجار الزينة والنخيل، ووضعها بشكل متوازي ومتناسق مع أعمال التطوير حرصا من المحافظ على زيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، كما وجه بأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق التصميمات المعتمدة لعودة انتظام الحركة المرورية للسيارات مشددا على ضروة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروع بالكامل.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندسة سميرة العيوطي نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واستشاري المشروع.

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، بدأها بتفقد مشروع ال30 مليون بيضة، حيث التقى بالشركة المكلفة من الجهاز المركزي للتعمير لمناقشه تطوير واستغلال الأراضي الخالية بمشروع ال30 مليون بيضة، علما بأن المساحة الخالية تبلغ 17فدان.ووجه المحافظ باستغلال الأراضي الخالية لعمل صوب زراعية وزراعة نخيل، فضلًا عن إضافة أنشطة أخرى، مع رفع كفاءة العنابر وزيادة عنابر الإنتاج وعنابر التربية الحالية.يشار إلى أنه جرى تأسيس المشروع في شهر مايو من العام 1981، بمنحة ألمانية، وبدأ التشغيل الفعلي بالمشروع واستقبال أول دفعة "كتاكيت"، في شهر يونيو 1983، وذلك فور الانتهاء من أعمال التركيبات بوحدة التربية.