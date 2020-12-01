محافظ الإسكندرية يتوقف بسيارته للاستماع لشكاوي المواطنين ويستقبلهم داخل مكتبه

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توقف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بسيارته خلال توجهه لديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، للتحدث لمجموعة من المواطنين، واستقبل عددا منهم بمكتبه للاستماع لمشكلاتهم والتعرف على متطلباتهم وتوجيهها للجهات المختصة لحلها في أسرع وقت ممكن.



وأكد محافظ الإسكندرية حرصه تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات التي تمس حياتهم اليومية.



وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على حل أي من شكاوى المواطنين الواردة اليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التي تتيحها المحافظة في التواصل مع الجمهور، مؤكدًا أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطن.







