ننشر تفاصيل تنفيذ الدقهلية لقرار غلق المحلات

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صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه بداية من اليوم الثلاثاء اول ديسمبر 2020 تبدأ لجان المتابعة بالمراكز والمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة متابعة تنفيذ القرار الصادر بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم بنطاق المحافظة



وأكد المحافظ علي تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين، واكد محافظ الدقهلية ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة والمتابعة الجادة من قبل اللجان بالمراكز والمدن والاحياء والقري مشددا علي ضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.



وأكد ان هناك متابعة وتواصل مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وطالب محافظ الدقهلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بنطاق محافظة الدقهلية بضرورة بالإلتزام بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين.



واضاف المحافظ ان تطبيق القرار وتنفيذه يساعد الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المحلية والامنية على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق بالمحافظة بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية، كما يساهم في توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانبًا حضاريًا وجماليًا جديدًا بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.



وطالب محافظ الدقهلية المواطنين بنطاق المحافظة بضرورة التعاون مع كافة الجهود التي تبذلها المحافظة حرصا على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطنين والحفاظ علي موارد الدولة.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،