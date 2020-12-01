" مش مصدق ان حفيدي مات".. والد ضحية عقار السيدة المنهار يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
قال والد السيدة ضحية عقار السيدة زينب المنهار، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم الثلاثاء، من أحد جيران ابنته، وأخبره أنها مريضة.

وأضاف والد الضحية، أنه عندما حضر وجد منزل ابنته منهار عليها وزوجها وأطفالها.



وتابع ان ابنته لديها ثلاث بنات وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات وانه كان له معزة خاصة عنده وان يوم الواقعة بناتها الثلاثة نزلوا لشرء مطلبات البيت وحفيده كان متواجد مع وابنته وزوجها.

"مات حفيدي كان غالي عندي ومش مصدق اللي حصل " واضاف لحظة نزول البنات الثلاثة انهار المنزل علي حفيدي وابنته وزوجها مما أدي الي وفاة حفيده في الحال واصابات خطيرة لابنته وزوجها.

كان انهار عقار قديم على أسرة بمنطقة السيدة زينب، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والديه، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.

تلقى اللواء اشرف الجندى مدير امن القاهرة إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفادة انهيار عقار بمنطقة السيدة زينب ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث والنقيب خالد جبر معاون المباحث وتبين انهيار عقار قديم ووفاة طفل ويقوم رجال الإنقاذ البرئ تحت إشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة برفع الركام وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

منذ ساعة و 17 دقيقة

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض عرض بـ4 مليون دولار لرحيل أليو ديانج

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية ومنافسي المارد الأحمر

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يضع شرطا خرافيا لرحيل دونجا

منذ 40 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 7 ساعات

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ ساعة

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد شاختار

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

التحريات كشفت مفاجأة.. التحفظ على زوج السيدة المنتحرة بمنطقة السلام

انهيار عقار قديم مكون من طابقين في عابدين دون وقوع إصابات

"هو تريزيجيه مالوش نصيب".. أخر ما نشرته إحدى ضحايا عقار إمبابة المنهار

انهيار عقار قديم ووفاة طفل في السيدة زينب

المعاينة: عقار السيدة زينب المنهار كان به شروخ وتصدعات

عاجل.. وفاة ثاني ضحايا عقار السيدة زينب المنهار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

02:26 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

04:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!