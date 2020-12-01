" مش مصدق ان حفيدي مات".. والد ضحية عقار السيدة المنهار يروي تفاصيل الحادث (فيديو)

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قال والد السيدة ضحية عقار السيدة زينب المنهار، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم الثلاثاء، من أحد جيران ابنته، وأخبره أنها مريضة.



وأضاف والد الضحية، أنه عندما حضر وجد منزل ابنته منهار عليها وزوجها وأطفالها.







وتابع ان ابنته لديها ثلاث بنات وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات وانه كان له معزة خاصة عنده وان يوم الواقعة بناتها الثلاثة نزلوا لشرء مطلبات البيت وحفيده كان متواجد مع وابنته وزوجها.



"مات حفيدي كان غالي عندي ومش مصدق اللي حصل " واضاف لحظة نزول البنات الثلاثة انهار المنزل علي حفيدي وابنته وزوجها مما أدي الي وفاة حفيده في الحال واصابات خطيرة لابنته وزوجها.



كان انهار عقار قديم على أسرة بمنطقة السيدة زينب، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والديه، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.



تلقى اللواء اشرف الجندى مدير امن القاهرة إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفادة انهيار عقار بمنطقة السيدة زينب ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث والنقيب خالد جبر معاون المباحث وتبين انهيار عقار قديم ووفاة طفل ويقوم رجال الإنقاذ البرئ تحت إشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة برفع الركام وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.