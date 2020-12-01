نجاح فريق طبي بإنهاء معاناة شاب يعاني من وجود كيس بالفك العلوى بالدقهلية

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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي بمستشفى ميت غمر المركزي بإنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر يعاني من وجود كيس بالفك العلوى حجمه 3.5*5سم وممتد لتجويف الأنف مما يعيق مجرى التنفس ويسبب للمريض الام مبرحة بالفك العلوى حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الكيس وتم وضع عظام تعويضية بعد استئصال الكيس بالكامل وذلك تحت التخدير الموضعي.



وأوضح وكيل صحة الدقهلية أن وجود مثل هذه الأكياس المرضية في معظم الأحيان قد يزداد في الحجم على حساب عظام الفك مما قد يتسبب في فقدان العظم وبالتالي ضعف الفك كما قد تسبب في بعض الأحيان التهابات في الجيوب الأنفية والتهابات اللثة وغيرها من أمراض الاسنان.



وتقدم مكي بالشكر للادارة العامة لطب الاسنان ولإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور محمد معتمد رئيس قسم الاسنان، الدكتور محمد حجازى، الدكتورة هدير عبد النبىبالتعاون مع قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الدكتور عزت عبد المنعم والاطقم التمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.