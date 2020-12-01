التعادل يحسم موقعة جوانجزو الصيني وسامسونج الكوري في دوري أبطال آسيا

تعادل فريق جوانجزو إيفر جراند الصيني مع سون سامسونج الكوري 1/1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تستضيفه منافساته العاصمة القطرية الدوحة.





وتقدم سون عن طريق ايم سانج هيوب في الدقيقة 53، قبل أن يسجل وي شيهاو هدف التعادل للفريق الصيني في الدقيقة 72.





وأكمل جوانجزو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد طرد لاعب الوسط زهونج ييهاو في الدقيقة 74 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.





ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، مقابل خمس نقاط لجوانجزو ونقطتين لسوون سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي، علماً بأن المجموعة كانت تضم جوهور دار التعظيم الماليزي الذي أعلن انسحابه بسبب قيود السفر في ماليزيا وتم إلغاء نتائجه.





وضمن فيسيل كوبي التأهل إلى دور الـ16، في حين يتنافس سوون بلو وجوانجزو على البطاقة الثانية.



