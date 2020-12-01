بيراميدز يضع شرطا خرافيا لرحيل دونجا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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رفض نادي بيراميدز فكرة التفريط فى خدمات نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كونه أحد العناصر الأساسية فى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وطلب مجلس إدارة نادي بيراميدز الحصول على مبلغ 2 مليون دولار من أجل الاستغناء عن نبيل عماد دونجا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فى ظل وجود رغبة من جانب الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب.

ويسود اتجاه داخل نادي بيراميدز فى الحفاظ على خدمات نبيل عماد دونجا، وعدم التفريط فى خدماته خلال منافسات الموسم المقبل، بناء على طلب من المدير الفني للفريق الذي يرغب فى عدم التفريط فى اللاعب.

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