محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات

محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:25 م
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة خطط وإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحالة العامة بالمستشفيات والمدارس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، ومسئولي الترصد والأوبئة، ومديري الطب الوقائي والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر والطوارئ والقوافل العلاجية بمديرية الصحة.
وجه محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ بالتشديد على جميع الفرق والأطقم الطبية بالالتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات والتعقيم لمنع انتقال العدوى إليهم والتصدى لفيروس كورونا المستجد.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تعليق بعض الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة بين المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، ومنها مهرجان قرية تونس للخزف والفخار، والذي كان من المقرر اقامته في ال10 من الشهر الحالي، وتعليق وتأجيل فعالياته على أن يتم تنظيمه خلال شهر مارس 2021، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفيوم القومي.
وكشف محافظ الفيوم عن أنه تم تجهيز عدد 3 عمارات بمساكن الإسكان الاجتماعي في منطقة "عزبة رشيد" بقرية "شدموه"بمركز اطسا لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، لافتًا الى أن تلك العمارات تستوعب أكثر من 150 فردًا، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة ووسائل الإعاشة والفرق الطبية الخاصة بها.
كما تابع محافظ الفيوم مع مسئولي الصحة جاهزية المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، وموقف المستلزمات الطبية والأدوية، وأدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على أن الإجراءات المسبقة تساعد على إحكام السيطرة على الطوارئ والازمات.
وشدد محافظ الفيوم على المرور الدورى على كافة المستشفيات، لمتابعة مدى الالتزام بالاجراءات الوقائية ومحاسبة المقصر، لافتًا الى ضرورة تحمل المسئولية فى تلك الفترة، والتأكد من إلتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات، والتأكيد على متابعة لجنة مجابهة فيروس كورونا بالمرور على المستشفيات لالتزام الأطقم الطبية بجداول النوبتجيات.
كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية لإدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع ومواد التعقيم، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أهمية التوعية المستمرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بتجنب التجمعات فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، والالتزام بارتداء الكمامة، حرصًا على عدم انتشار العدوى.
وجه محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ بالتشديد على جميع الفرق والأطقم الطبية بالالتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات والتعقيم لمنع انتقال العدوى إليهم والتصدى لفيروس كورونا المستجد.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تعليق بعض الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة بين المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، ومنها مهرجان قرية تونس للخزف والفخار، والذي كان من المقرر اقامته في ال10 من الشهر الحالي، وتعليق وتأجيل فعالياته على أن يتم تنظيمه خلال شهر مارس 2021، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفيوم القومي.
وكشف محافظ الفيوم عن أنه تم تجهيز عدد 3 عمارات بمساكن الإسكان الاجتماعي في منطقة "عزبة رشيد" بقرية "شدموه"بمركز اطسا لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، لافتًا الى أن تلك العمارات تستوعب أكثر من 150 فردًا، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة ووسائل الإعاشة والفرق الطبية الخاصة بها.
كما تابع محافظ الفيوم مع مسئولي الصحة جاهزية المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، وموقف المستلزمات الطبية والأدوية، وأدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على أن الإجراءات المسبقة تساعد على إحكام السيطرة على الطوارئ والازمات.
وشدد محافظ الفيوم على المرور الدورى على كافة المستشفيات، لمتابعة مدى الالتزام بالاجراءات الوقائية ومحاسبة المقصر، لافتًا الى ضرورة تحمل المسئولية فى تلك الفترة، والتأكد من إلتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات، والتأكيد على متابعة لجنة مجابهة فيروس كورونا بالمرور على المستشفيات لالتزام الأطقم الطبية بجداول النوبتجيات.
كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية لإدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع ومواد التعقيم، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أهمية التوعية المستمرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بتجنب التجمعات فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، والالتزام بارتداء الكمامة، حرصًا على عدم انتشار العدوى.