محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة خطط وإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحالة العامة بالمستشفيات والمدارس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، ومسئولي الترصد والأوبئة، ومديري الطب الوقائي والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر والطوارئ والقوافل العلاجية بمديرية الصحة.

وجه محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ بالتشديد على جميع الفرق والأطقم الطبية بالالتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات والتعقيم لمنع انتقال العدوى إليهم والتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعليق بعض الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة بين المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، ومنها مهرجان قرية تونس للخزف والفخار، والذي كان من المقرر اقامته في ال10 من الشهر الحالي، وتعليق وتأجيل فعالياته على أن يتم تنظيمه خلال شهر مارس 2021، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفيوم القومي.

وكشف محافظ الفيوم عن أنه تم تجهيز عدد 3 عمارات بمساكن الإسكان الاجتماعي في منطقة "عزبة رشيد" بقرية "شدموه"بمركز اطسا لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، لافتًا الى أن تلك العمارات تستوعب أكثر من 150 فردًا، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة ووسائل الإعاشة والفرق الطبية الخاصة بها.

كما تابع محافظ الفيوم مع مسئولي الصحة جاهزية المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، وموقف المستلزمات الطبية والأدوية، وأدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على أن الإجراءات المسبقة تساعد على إحكام السيطرة على الطوارئ والازمات.

وشدد محافظ الفيوم على المرور الدورى على كافة المستشفيات، لمتابعة مدى الالتزام بالاجراءات الوقائية ومحاسبة المقصر، لافتًا الى ضرورة تحمل المسئولية فى تلك الفترة، والتأكد من إلتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات، والتأكيد على متابعة لجنة مجابهة فيروس كورونا بالمرور على المستشفيات لالتزام الأطقم الطبية بجداول النوبتجيات.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية لإدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع ومواد التعقيم، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أهمية التوعية المستمرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بتجنب التجمعات فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، والالتزام بارتداء الكمامة، حرصًا على عدم انتشار العدوى.
محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات
محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات
محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات
محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات
محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات
محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات

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