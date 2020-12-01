مايا مرسي: نأمل إقامة وحدة علاج العنف ضد المرأة في كل محافظة (فيديو)



من جانبه علق الدكتور إيهاب سليمان، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، على افتتاح أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بالمستشفى، قائلًا إنها وحدة متكاملة مختصة بالتعامل مع السيدات المعنفات اللاتي يتعرضن للعنف بصورة أو بأخرى.



وأضاف "سليمان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن ثلث سيدات العالم يتعرضن للعنف بصورة او بأخرى بواقع 1.3 مليار سيدة "وده رقم يخض".



وتابع أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني،: "جرى إطلاق مبادرات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة بصورة أو بأخرى، لكن الآن لدينا وحدة متكاملة يعمل فيها أطباء من قسم النساء والتوليد وأطباء بقسم الأسرة وأطباء متخصصون في الصحة النفسية وآخرون من الطب الشرعي، للتعامل مع المعنفات بشكل متكامل وجعلهن قادرات على التغلب على العنف".



وأردف، أن المجلس القومي للمرأة أطلق مبادرة بإنشاء وحدات في جميع الجامعات في مصر، وإعطاء دورات تدريبية لتدريب مدربين وأطباء وتمريض وكل الهيئة المعاونة بحيث تنتشر في جامعات مصر، وكانت تلك مبادرة جيدة جدا.

وأشار أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، إلى أن الجامعة شهدت افتتاح "الوحدة الآمنة" كأول وحدات لعلاج المعنفات على مستوى الجامعات المصرية، موضحًا أن العمل فيها بدأ منذ أيام، ويتم الحفاظ على سرية بيانات المعنفات: "تقديم الخدمات دون حجز، مفيش حاجة في القصر العيني اسمها حجز".

علقت مايا مرسي، رئيسية المجلس القومي للمرأة، على افتتاح أول وحدة لعلاج العنف ضد المرأة بمستشفى القصر العيني، قائلة إنها وحدة متكاملة مختصة بالتعامل مع السيدة المعنفة طبقًا لمحددات الأمم المتحدة.وقالت "مايا" في تصريحات خاصة على فضائية "اكسترا نيوز" إن هذه الوحدات تم القيام بها على أحسن الطرز المعمول بها على المستوى الدولي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح 6 وحدات متتالية.وأكدت رئيسية المجلس القومي للمرأة، أنها تأمل أن يكون داخل كل محافظة وحدة من هذه الوحدات خاصة في ظل ارتفاع عدد المعنفات من المرأة.