446 حالة خلال شهر.. تعرف على جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء

Advertisements

تبذل لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، جهودا مضنية، من أجل التعامل مع الحالات المرضية، التى يتم رصدها، فى الصحف، والمواقع الإخبارية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر مكتب خدمة المواطنين، والتى تحتاج إلى تدخلات طبية مختلفة.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دائما ما يوجه بضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى، تطبيقا لاستراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى، فى مختلف المجالات، ورعايته على جميع المستويات، وهو ما تتخذه الحكومة بمحمل الجد، وتضعه على رأس أولوياتها، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الصحى.



وتستمر الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، فى تنفيذ تكليفات الرئيس بتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتطوير القطاع الصحى، الذى ظل يعانى الإهمال على مدى عقود، حتى تولى الرئيس السيسى المسئولية، وعهد إلى المستشفيات بالتطوير، وإلى إطلاق مبادرات صحية مجانية، وفى مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة"، ومبادرات دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرات الكشف عن الأمراض غير السارية، وغيرها من المبادرات التى تستهدف رعاية المصريين من الناحية الطبية والعلاجية بشكل مجانى.



ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، إنفوجراف، يوضح جهود لجنة الاستغاثات الطبية، خلال شهر نوفمبر المنقضى، والتى تمثلت فى رصد 446 حالة، والاستجابة لها، والتعامل معها بشكل سريع.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر.



- أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 61 قرار علاج على نفقة الدولة.



- تم إجراء 182 عملية جراحية.



- تم إصدار 4 قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.



- توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، بإجمالى 56 استغاثة، تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية المختلفة.



- توفير الإجراءات الطبية لـ16 حالة من مرضى الأورام، وعمليات الجامانايف.



- تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ46 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.



- رصد 17 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعى، والتعامل معها بالطرق القانونية.





ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، حققت الدولة المصرية عددا كبيرا من الإنجازات فى القطاع الصحى، شملت تنفيذ 960 مشروعا فى مجال الصحة والسكان، بإجمالى استثمارات بلغت 81290 مليون جنيه.



وقد تمثلت أهم الإنجازات فى تنفيذ نحو 200 مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية، ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، كما تم تنفيذ 40 مشروعا مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو 19 مشروعا قوميا للمستشفيات النموذجية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو 25 مبادرة داخل مصر، و13 مبادرة لدعم القطاع الصحى بالقارة الإفريقية.