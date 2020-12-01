فاركو يخطف تعادل مثير أمام الحمام بالقسم الثاني

تشكيل الفريقين

دخل نادي الحمام المباراة بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، وعلي حسين، وعبد الرحمن عبد النبي، وأسامة رجب، ومصطفي عفروتو، و إسلام المزين، و محمد بكار، وعماد حماد ،وأكثم سمير ،و عمار شحاتة، وإسلام جمارك.



بينما دخل نادي فاركو المباراة بتشكيل مكون من : محمود السيد ، ومحمد سعيد ، و أحمد العزب، ومحمود مسعود ، وأحمد البحراوي، و بلال جمال ، و أحمد سعيد، وهشام عبد الحميد ،وهشام فتح الله ،و محمود المغربي ، وعلي بهيج.





أحداث اللقاء



