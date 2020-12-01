جامعة الفيوم: مشروع التنور المجتمعي يلتقي مع طلاب كلية التربية النوعية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهدت الدكتور سحر سلطان، القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، والدكتور آمال ربيع كامل، المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمعي، فعاليات اللقاء الذي نظمته كلية التربية النوعية مع طلاب الكلية بحضور الدكتورة منال العدوى، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، والدمتورة شيماء إبراهيم، منسق مشروع التنور المجتمعي بكلية التربية النوعية، والأستاذ سعد سيد أمين، مدير فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2020121 بالمكتبة المركزية.

صرحت الدكتورة سحر سلطان، أن هذا اللقاء سيتبعه العديد من اللقاءات المتتالية للإجابة على أي تساؤلات ومقترحات للطلاب المشاركين في المشروع وخاصة أنه تم إتاحة جميع الأماكن العامة والحكومية بالمحافظة وتجهيز كافة الأدوات والوسائل التعليمية لخدمة طلاب جامعة الفيوم لتنفيذ مشروع التنور المجتمعي وخدمة الدارسين من الأميين.

أكدت الدكتورة آمال ربيع، أن الهدف الأول من مشروع التنور المجتمعي هو القضاء على الأمية وتعليم الكبار وكذلك تثقيف الشباب ضد الأفكار المغلوطة ومواجهة الشائعات، كما يتضمن، كذلك تدريب الحرفيين من كبار السن الذين تم محو أميتهم على كيفية تسويق منتجاتهم وإيجاد مصادر دخل جديدة لهم، موضحةً أن جامعة الفيوم سوف تكرم الطلبة والطالبات الذين حققوا أكبر نسبة من تعليم الكبار ومحو أميتهم.

وتابع الأستاذ سعد سيد، أن مشروع التنور المجتمعي من المشروعات القومية الذي تشارك فيه جميع مؤسسات المجتمع.
جامعة الفيوم: مشروع التنور المجتمعي يلتقي مع طلاب كلية التربية النوعية
جامعة الفيوم: مشروع التنور المجتمعي يلتقي مع طلاب كلية التربية النوعية
جامعة الفيوم: مشروع التنور المجتمعي يلتقي مع طلاب كلية التربية النوعية
جامعة الفيوم: مشروع التنور المجتمعي يلتقي مع طلاب كلية التربية النوعية
جامعة الفيوم: مشروع التنور المجتمعي يلتقي مع طلاب كلية التربية النوعية
جامعة الفيوم: مشروع التنور المجتمعي يلتقي مع طلاب كلية التربية النوعية

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