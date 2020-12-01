مؤسسة حقوقية تفضح أزمة تركيا الاقتصادية والسبب سياسة أردوغان (فيديو)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:50 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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أزمات اقتصادية عديدة وديون متراكمة أصبحت تضرب تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التى يسير عليها نظام أردوغان، والتى ادت الى تراكم الأزمات فى تركيا ومناطقها المختلفة، وهو ما أدى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية، وغيرها من استخدامات الشعب التركي.

 

وكشف تقرير بالفيديو أن تركيا تشهد أزمات كبيرة فى الاقتصاد، بسبب تدخلات أردوغان المستمرة فى شئون المنطقة، ودعمه بشكل كبير للإرهاب فى ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذى أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية وهو ما تسبب فى غضب عارم من سياسات اردوغان الفاشلة.

 

وأضاف التقرير، أن عدد من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادى للحكومة التركية، وتزايد الديون فى بلادهم واصفين ذلك انه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة فى تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم فى الاقتصاد التركى خلال الفترة المقبلة

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