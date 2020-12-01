تسلسل زمني.. كيف اهتم "السيسي" بمراكز تجميع الألبان؟

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يقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم خاص للمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، من خلال متابعته لكل ما يخص المشروع، وكذلك إصدار عدة توجيهات للحكومة من أجل توفير كافة الإمكانات للمشروع.



توجيهات بشأن المشروع.. تحمل تكلفة الشهادة الدولية

في الساعات الأخيرة، اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وعدد من الوزراء لمتابعة المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان.



كما وجه تحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في اطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.



سرعة إنشاء 200 مركز تجميع ألبان:

وسبتمبر الماضي، وجه بسرعة الانتهاء من إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية، لما تحققه من مردود غذائي وصحي واقتصادي على الأجيال الجديدة وكافة المواطنين، فضلًا عن قيمتها المضافة في إطار التغذية المدرسية.



دعم خاص لمشروع تجميع الألبان:

وفي أغسطس الماضي، وجه بدعم المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع وبالاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة فى هذا المجال، بما يساهم فى تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.



توفير التمويل اللازم:

ومايو الماضي، وجه الرئيس السيسي بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية وجودة هذا المنتج الغذائي الهام، مع توفير التمويل اللازم في هذا الصدد.



وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.