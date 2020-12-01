افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
ريهام على
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افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المهرجان العاشر لجوالي وجوالات الجامعة بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة ووكلاء الكليات وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2020121.

وفي مستهل كلمته رحب الدكتور أحمد جابر شديد، بالضيوف في رحاب جامعة الفيوم وأثنى على حسن تنظيم المهرجان بشكل منظم ولائق بمكانة جامعة الفيوم، مؤكدًا أن مهرجان الجوالة من الأحداث المشرفة التي تحرص إدارة الجامعة على تنظيمها سنويًا والذي يستقطب قطاع كبير من الطلاب ويسهم بشكل فعال في تكوين شخصية الطالب وتحقيق أهدافه بأقل الإمكانيات.

وأشار سيادته أن جامعة الفيوم تتميز دائمًا بحصولها على مراكز متقدمة في نشاط الجوالة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بفضل جهود القائمين على نشاط الجوالة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، مؤكدًا أن الجامعة ليست لتلقي العلم والمعلومات الأكاديمية فقط وإنما أيضًا لتلقي الخبرات الحياتية وتنمية المهارات، معلنًا تنظيم جامعة الفيوم لحدث هام على مستوى الجامعات خلال الشهور المقبلة وهو الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية والكليات العسكرية والشرطية، مختتمًا كلمته بتقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم المهرجان العاشر لجوالي وجوالات الجامعة من كافة منتسبي جامعة الفيوم.

كما أكد الدكتور خالد عطا الله، أن جامعة الفيوم تعد من الجامعات الإقليمية التي حققت إنجازات وبطولات عديدة في الأنشطة الطلابية المختلفة فهي تضم حوالي ٤٠ ألف طالب وطالبة من بينهم طلاب حصدوا مراكز أولى في مختلف الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والعلمية، مشيرًا أن إدارة الجامعة تواجه تحديًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي من أهمها تقليل أعداد الطلاب بالمدن الجامعية والاكتفاء بعدد ٢ من الطلاب في الغرفة الواحدة لتجنب تفشي الفيروس بقدر الإمكان.

وخلال المهرجان تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، والدكتور خالد عطا الله، والسادة العمداء ومستشاري رئيس الجامعة أرض الجوالة عدد من العروض الفنية للطلاب المشاركين في نشاط الجوالة من مختلف كليات الجامعة وإقامة طابور عرض كل كلية على حدة.
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم
افتتاح المهرجان العاشر لجوالي وجوالات جامعة الفيوم

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