مصرع طفل في انهيار عقار بحي السيدة زينب

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
انهار عقار بحارة طولون في نطاق حي السيدة زينب، مسفرا عن مصرع طفل، وإصابة والدته.


وأوضح الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حي السيدة زينب، أن العقار مكون من أرضي ودورين، وهو قديم وصادر له قرار تنكيس لم ينفذ.

ولفت رئيس حي السيدة زينب، إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور له من السكان، حفاظا على أرواحهم، كما تم نقل أسر العقار المنهار لوحدات تابعة لمحافظة القاهرة، وجار حصرهم بالكامل.

أخبار تهمك

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يضع شرطا وحيدا لرحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

منذ ساعتين و 38 دقيقة

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد شاختار

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرف على موعد انطلاق مونديال الأندية ومنافسي المارد الأحمر

منذ ساعة

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الساحر

منذ 36 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يرفض عرض بـ4 مليون دولار لرحيل أليو ديانج

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

02:51 م

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

04:27 م

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!