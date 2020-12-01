مصرع طفل في انهيار عقار بحي السيدة زينب

Advertisements

انهار عقار بحارة طولون في نطاق حي السيدة زينب، مسفرا عن مصرع طفل، وإصابة والدته.





وأوضح الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حي السيدة زينب، أن العقار مكون من أرضي ودورين، وهو قديم وصادر له قرار تنكيس لم ينفذ.



ولفت رئيس حي السيدة زينب، إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور له من السكان، حفاظا على أرواحهم، كما تم نقل أسر العقار المنهار لوحدات تابعة لمحافظة القاهرة، وجار حصرهم بالكامل.



