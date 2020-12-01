تهديدات بالقتل.. المعارضة التركية تفضح سياسات أردوغان الجديدة ضدهم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:40 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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ارتفع عدد التهديدات بالقتل الموجهة ضد شخصيات المعارضة فى تركيا بعد تصريحات أدلى بها سياسيون معارضون أدانوا بسجن شخصيات سياسية بارزة فى البلاد، الأمر الذى أثار قلق فى العاصمة التركية أنقرة، وبين وسائل الإعلام والمواطنين، الذين استنكروا ما يحدث، ووصفوه بانه ضد الديمقراطية.

 

وتلقى كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى، سلسلة من التهديدات الشديدة لانتقاده سجن صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب الشعب الديمقراطى الموالى للأكراد وآخرين.

 

وانتقد كيليجداروغو حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بسبب إطلاق سراح زعيم المافيا ومهربى المخدرات بينما "سجناء الرأي" لا يزالون فى السجن.

 

وتعرض كمال كليجدار أوغلو للتهديد من قبل رجل العصابات الشهير علاء الدين جاكيجى الذى اتهمه بالخيانة لدفاعه عن دميرتاش

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