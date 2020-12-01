ضربة قوية لدورتموند قبل مواجهة لاتسيو بدوري الأبطال

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
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بات من المؤكد غياب المدافع البلجيكي توماس مونييه عن مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر لها غدا الأربعاء، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول اثنين أخرين من اللاعبين.

وتعرض الدولي البلجيكي مونييه/ 29 عاما/ للإصابة في ساقه، خلال المباراة التي خسرها فريقه يوم السبت الماضي أمام كولون 1 / 2 في الدوري الألماني (بوندسليجا).

ويخوض الثنائي إيمري كان ورافائيل جويريرو سباقا ضد الزمن من أجل تأكيد حاهزيتيهما.

وقال لوسيان فافر المدير الفني للفريق: "لقد تعرض كان لضربة في كاحله، من الصعب القول إن بإمكانه المشاركة".

ويتعافى جويريرو من إصابة عضلية سابقة، وحتى الآن لازال يتدرب منفردا.

ويحتل دورتموند صدارة ترتيب المجموعة وسيصل إلى دور الستة عشر من المسابقة في حال التعادل مع لاتسيو، الذي يبتعد بفارق نقطة خلف دورتموند رغم أنه تفوق ذهابا على الفريق الألماني 3 / 1 في العاصمة الإيطالية روما.

وطالب لاعب الوسط توماس ديلايني زملاءه بتقديم أداء أفضل من الأداء الذي ظهر عليه الفريق.

وقال ديلايني: "نحن دائما نتراجع للخلف بخطوة، كنا نفتقد إلى النزعة الدفاعية في جميع أنحاء الملعب، كما أننا نحتاج للسيطرة أكثر من ذي قبل ولا يمكننا أن نرتد للخلف بسرعة".

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