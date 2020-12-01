الموافقة على 29 طلب تقنين جديد على أراضى أملاك الدولة ببني سويف

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 64 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،اللواء هشام شادي، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة 72 ملف 48 طلب جديد و24 تظلم، حيث تم قبول عدد 5 تظلمات والموافقة على 29 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2165 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 930عقدا "مباني وزراعة" وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك



وعلى هامش الاجتماع قام قائد قطاع بني سويف، بالإنابة قائد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي وقائد قوات تأمين المحافظة بإهداء شهادات تقدير لعدد من التنفيذيين بالمحافظة "رؤساء المدن ومديري عموم ورؤساء قطاعات" لحسن تعاونهم أثناء سير انتخابات مجلس النواب 2020م، حيث قام المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بتسليمها للمكرمين، وذلك في حضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة.

