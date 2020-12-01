الأوليمبي يحقق فوزا صعبا على بيلا بالقسم الثاني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
شادي محمد
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حقق فريق الأوليمبي فوزا غاليا على حساب ضيفه فريق بيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "عز الدين يعقوب" بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة بحري.

وبدأ نادي الأوليمبي المباراة بالتشكيل التالي: حارس المرمى: عمرو علي، خط الدفاع: محمد أحمد عبد الستار، سيد جاد، مصطفى جميل، حسين حمدي ، خط الوسط: مروان محمد، أحمد محمد صالح، عمر سيد خط الهجوم: طه إبراهيم، محمد رجب، مصطفى عبده.

ولعب بيلا بتشكيل مكون من، حارس المرمى: أحمد رضا، خط الدفاع: مصطفى سعد، أحمد عاطف، بكر أحمد، رضا شحاته خط الوسط: فتوح المتولي، السعيد غمري، أمير إسماعيل. خط الهجوم: جميل إبراهيم جميل، موري، الحسن ديالو.

إفتتح نادي بيلا التسجيل في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، عن طريق الحسن ديالو قبل أن يعدل الأوليمبي أوضاعه ويتعادل في الدقيقة 42 عن طريق مهاجم الفريق حسين حمدي، وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول سجل حسين حمدي الهدف الثاني لفريقه، وحافظ الفريق السكندري على التقدم طوال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الأوليمبي بهدفين لهدف. 

وقام أحمد ساري المدير الفني لفريق الأوليمبي بإجراء عده تبديلات منها نزول كلاً من عبدالله الرويني، كاظم محمد، عبدالرحمن نبيل بدلاً من مصطفى كشري، مصطفى جميل، عمر فاروق. 

 الفوز رفع رصيد الأوليمبي إلي 4 نقاط جمعهم من فوز و تعادل، بينما يظل في رصيد نادي بيلا نقطة وحيده جمعها من تعادل في الجولة الأولى. جدير بالذكر أن بهذا الفوز أحتل نادي الأوليمبي المركز الأول في سباق ترتيب دوري القسم الثاني المصري مجموعة بحري بينما يقع نادي بيلا في المركز الثاني عشر.

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