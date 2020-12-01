الضويني وعيّاد يتفقدان اختبارات الابتعاث الخارجي ويؤكدان على مراعاة الدقة العالية في الاختيار لتمثيل مصر والأزهر



وأكد وكيل الأزهر الشريف خلال متابعته للجان ويرافقه الأمين العام لمجمع البحوث د. نظير عيّاد، على الشفافية والوضوح في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة وأن تكون معايير الاختيار موحدة في جوانب العلم والمعرفة والقدرات والمهارات المختلفة وغيرها من الاشتراطات اللازمة لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم.



كما أشاد وكيل الأزهر خلال متابعته للجان الاختبارات بالنظام الجديد المتبع في الاختبارات الشفوية هذا العام واعتماده على أنظمة إلكترونية في التقييم تراعي أعلى مستوى من الدقة.



فيما أشار الأمين العام د. نظير عيّاد إلى أن اختبارات بعثات الأزهر لها خصوصية تامة في عملية التقييم والاختيار، فمن يقع عليه اختيار لجان التحكيم سيمثل الأزهر وسيمثل مصر بشكل عام، وبالتالي لابد وأن يكون على قدر عالٍ من الكفاءة والعلم وامتلاك القدرات المهنية التي تؤهله لأداء مهمته في الدولة المرسل إليها.

تفقد وكيل الأزهر الشريف محمد الضويني ود. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث اليوم، لجان الاختبارات الشفوية لمبعوثي الأزهر الشريف من المدرسين والوعاظ، والذي بدأت فعاليتها اليوم وتستمر على مدار الأيام المقبلة لمختلفة التخصصات من المتقدمين للمسابقة، حيث تعقد الاختبارات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.