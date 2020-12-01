تحت ساتر العمل الاستقصائي.. الدوحة تنتج أفلام وثائقية للتشويه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استغلت دولة قطر منبر قناة الجزيرة في الإساءة إلى كثير من البلدان والكيانات والأشخاص حول العالم، وفي تلميع جماعات وشخصيات إرهابية.

 

خلال السنوات الأخيرة، ركزت دولة قطر على الأفلام الوثائقية، وهي أفلام ذات أهداف سياسية ولا علاقة لها بالأعمال الصحفية الاستقصائية.

 

على سبيل المثال، أنتجت قطر فيلمين وثائقيين الأول بعنوان "مخبر القاعدة" كان الهدف منها إدانة الرئيس اليمني السابق صالح بعلاقة مع القاعدة.

 

واعتمد الفيلم على شهادة شخص مجهول ومشكوك بوجود أي صلة بينه وبين القاعدة.

 

إلى جانب ذلك، أنتجت القناة ذاتها فيلما بعنوان "الصندوق الأسود"، وكان الهدف منه إدانة صالح نفسه بإدخال الحوثيين إلى صنعاء، رغم أن قطر احتفت بهذا الدخول ولازالت.

 

كما أنتجت أفلاما أخرى بغرض الإساءة إلى السعودية، ولا تختلف تلك الأفلام عن سابقاتها، من حيث الشكل والمضمون.

 

وحاليا، تعمل قطر على إنتاج فيلم هدفه تشويه الإمارات العربية المتحدة، وبكل تأكيد لن يختلف عن كل ما أنتجته قناة تنظيم الحمدين.

 

ولا يبدو أن قطر ستتوقف عن استغلال هذا المنبر مستقبلا لصالح دعم تنظيمات إرهابية ودول على علاقة بها، وضد الدول التي عرفت بتحقيق نجاحات كبيرة في الحرب على الإرهاب

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