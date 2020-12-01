عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بكأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو تشكيل الأبيض لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.





وجاء تشكيل الفريق كالتالي:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش





خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر





خط الوسط : طارق حامد، محمد أشرف روقا، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق شيكابالا.





خط الهجوم: مصطفى محمد.





البدلاء : محمد ابوجبل، محمود عبد العزيز، أسامة فيصل، كريم بامبو، أحمد عيد، مصطفى فتحي، سيف جعفر، محمد عبدالسلام، حاتم محمد.



