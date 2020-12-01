



(بالأسم) استعلام منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 الدفعة الرابعة بالرقم القومي موقع القوى العاملة





يعد استعلام منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 الدفعة الرابعة من بين أبرز الخدمات المقدمة من خلال وزارة القوى العاملة خلال هذه الفترة، وذلك بعدما بدأت الوزارة في إعلان أسماء المستفيدين من مبادرة عمال اليومية 500 جنيه في مختلف المحافظات، وهذا بعدما تم غلق باب التسجيل في منحة العمالة على مدار الفترة الأخيرة من خلال موقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت.





استعلام منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020

ذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة القوى العاملة بأنها قد قررت صرف مستحقات الدفعة الجديدة من منحة العمالة لشهر ديسمبر 2020 من خلال مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية، وذلك على أن يكون نصيب الفرد الواحد خلال المنحة نحو 500 جنيه مصري.





وأشارت الوزارة إلى وجود جهة واحدة فقط هي المختصة بعملية الاستعلام عن منحة العمالة وهي موقع وزارة القوى العاملة على شبكة الإنترنت والذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )، محذرة كل المواطنين من التعامل مع الجهات الغير رسمية فيما يخص مبادرة عمال اليومية.





موعد صرف منحة العمالة 500 جنيه الدفعة الرابعة

قالت الحكومة المصرية بأنها قد قررت صرف دفعة منحة العمالة الغير منتظمة خلال شهر ديسمبر 2020 وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهذا على أن تكون عمليات الصرف للمواطنين مستحقي الدعم فقط في مختلف المحافظات عبر مكاتب البريد أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.





ويذكر بأن وزارة القوى العاملة قد أكدت وصول رسائل نصية إلى المواطنين مستحقي الدعم خلال شهر ديسمبر 2020، وذلك بهدف إطلاع الجميع بكافة التفاصيل التي تخص توقيت صرف دفعة منحة العمالة غير المنتظمة وكذلك أماكن الصرف والمنافذ المتاحة بجميع محافظات الجمهورية.



