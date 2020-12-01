أوبك+ تؤجل اجتماعها إلى 3 ديسمبر وسط خلافات

أرجأت أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا إجراء محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط عام 2021 إلى يوم الخميس، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر يوم الاثنين، بينما لا يزال اللاعبون الرئيسيون مختلفين حول حجم النفط الذي ينبغي ضخه وسط طلب ضعيف بسبب جائحة فيروس كورونا.





وكان من المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء خرين، اجتماعها في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء. وكان من المنتظر أن تخفف أوبك+ تخفيضات الإنتاج القائمة بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021، لكن مع استمرار الضغوط وسط جائحة كورونا تدرس مجموعة أوبك+ تمديد التخفيضات الحالية التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا، وتعادل نحو ثمانية بالمئة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021 وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي أوبك.





وبعد الإخفاق في التوصل إلى توافق في مشاورات أولية يوم الأحد، قالت مصادر إن روسيا اقترحت زيادة إنتاج المجموعة 0.5 مليون برميل يوميا شهريا اعتبارا من يناير.



