عايش مع جدته.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو الطفل بائع الليمون

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نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول" متضمنًا إدعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير وإضطراره للعمل لرعاية أخوته والإنفاق عليهم.



بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة (والده "له معلومات جنائية" ويقضى عقوبة بالحبس فى إحدى القضايا، والدته متزوجة من آخر)، حيث إستغل "جدهما لوالدتهما " وصايته على بعض أحفاده "من بينهم الطفل المذكور" وقام بتشغيلهم كعمالة بالأجر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.