"خطة البرلمان" تتسلم أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء عن العام المالي 2019/2020

"خطة البرلمان" تتسلم أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء عن العام المالي 2019/2020
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:06 م
دينا إبراهيم
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كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تسلم اللجنة خلال اجتماعها،اليوم الثلاثاء، أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء، وذلك عن العام المالي 20192020.
وقال عمر، في تصريحات له، عقب انتهاء أعمال اللجنة، إن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في مسيرة إعمال نظام موازنة البرامج والأداء الذي يأتي بعد مجهود على مدى 4 سنوات ماضية بين مجلس النواب ووزاتي التخطيط والمالية، الأمر الذي يعد بمثابة إنجاز حقيقي يسحب للبرلمان والحكومة، مضيفًا أن الحساب الختامي للعام المالي 20192020 المقدم من وزارة المالية يتضمن 404 وزارة وجهة من اصل 640 في الدولة، بإجمالي قيمة نحو 350 مليار جنيه.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مجلس النواب الجديد سيواصل استكمال الجهد المبذول في شأن منظومة "البرامج والأداء" للخروج بموازنات دقيقة قائمة على عرض كافة البرامج الرئيسية والفرعية وقياس الإنجاز في كل منها، بما يمكن البرلمان من التقييم الدقيق للحكومة وأدائها السنوي.
ولفت وكيل خطة النواب، إلي أنه من المتوقع أن يتم استلام تقرير بشأن أعمال الحكومة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 20202021، وذلك في مستهل الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والمزمع أن يكون في النصف الثاني من شهر يناير.
وشارك في الاجتماع كلًا من دكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال مؤتمر "موازنة البرامج والأداء"، ومحمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.
وقال عمر، في تصريحات له، عقب انتهاء أعمال اللجنة، إن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في مسيرة إعمال نظام موازنة البرامج والأداء الذي يأتي بعد مجهود على مدى 4 سنوات ماضية بين مجلس النواب ووزاتي التخطيط والمالية، الأمر الذي يعد بمثابة إنجاز حقيقي يسحب للبرلمان والحكومة، مضيفًا أن الحساب الختامي للعام المالي 20192020 المقدم من وزارة المالية يتضمن 404 وزارة وجهة من اصل 640 في الدولة، بإجمالي قيمة نحو 350 مليار جنيه.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مجلس النواب الجديد سيواصل استكمال الجهد المبذول في شأن منظومة "البرامج والأداء" للخروج بموازنات دقيقة قائمة على عرض كافة البرامج الرئيسية والفرعية وقياس الإنجاز في كل منها، بما يمكن البرلمان من التقييم الدقيق للحكومة وأدائها السنوي.
ولفت وكيل خطة النواب، إلي أنه من المتوقع أن يتم استلام تقرير بشأن أعمال الحكومة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 20202021، وذلك في مستهل الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والمزمع أن يكون في النصف الثاني من شهر يناير.
وشارك في الاجتماع كلًا من دكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال مؤتمر "موازنة البرامج والأداء"، ومحمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.