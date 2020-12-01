"خطة البرلمان" تتسلم أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء عن العام المالي 2019/2020

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تسلم اللجنة خلال اجتماعها،اليوم الثلاثاء، أول حساب ختامي بنظام البرامج والأداء، وذلك عن العام المالي 20192020.

وقال عمر، في تصريحات له، عقب انتهاء أعمال اللجنة، إن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في مسيرة إعمال نظام موازنة البرامج والأداء الذي يأتي بعد مجهود على مدى 4 سنوات ماضية بين مجلس النواب ووزاتي التخطيط والمالية، الأمر الذي يعد بمثابة إنجاز حقيقي يسحب للبرلمان والحكومة، مضيفًا أن الحساب الختامي للعام المالي 20192020 المقدم من وزارة المالية يتضمن 404 وزارة وجهة من اصل 640 في الدولة، بإجمالي قيمة نحو 350 مليار جنيه.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مجلس النواب الجديد سيواصل استكمال الجهد المبذول في شأن منظومة "البرامج والأداء" للخروج بموازنات دقيقة قائمة على عرض كافة البرامج الرئيسية والفرعية وقياس الإنجاز في كل منها، بما يمكن البرلمان من التقييم الدقيق للحكومة وأدائها السنوي.

ولفت وكيل خطة النواب، إلي أنه من المتوقع أن يتم استلام تقرير بشأن أعمال الحكومة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 20202021، وذلك في مستهل الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والمزمع أن يكون في النصف الثاني من شهر يناير.

وشارك في الاجتماع كلًا من دكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال مؤتمر "موازنة البرامج والأداء"، ومحمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.

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