افتتاح معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
افتتح القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب بالأنابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ويستمر المعرض أربعة أيام ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب فى مختلف ثقافات المعرفة.

وقال القمص إبرام اميل إن معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية، مناسبة نعتز بها، تقام للسنة الرابعة، مشيرا إلى أن الكنيسة لها رسالة ودور وتشجع على بناء الإنسان، من كل الجوانب بما فيها العقل والفكر والوجدان.
وقال الدكتور هيثم الحاج علي، إن افتتاح معرض الكتاب بداخل الكنيسة المرقسية بمثابة العيد السنوى بالنسبة للهيئة مضيفًا أننا نحاول توفير العناوين الهامة بأسعار فى متناول الجميع وبتخفيضات كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أحمد سليمان: أمير مرتضى نجح فى مهمته مع نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

منذ ساعة و نصف

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد شاختار

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ يوم

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الملك: التفاصيل الصغيرة منحت الأهلي دوري أبطال أفريقيا

منذ 33 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ ساعتين و 31 دقيقة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لدول قارة أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض عرض بـ4 مليون دولار لرحيل أليو ديانج

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات "معرض الكتاب" بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية (صور)

وزيرة الثقافة ووكيل البابا تواضروس يفتتحان معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

"الثقافة" تهدي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة (صور)

وزيرة الثقافة تفتتح معرض إسكندرية الصيفي للكتاب بأرض كوتة

عبد الدايم: أنهار المعرفة تواصل الجريان بأرجاء مصر

مد معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية حتى 18 أغسطس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

02:26 م

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

02:01 م

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!