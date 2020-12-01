افتتاح معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية





وقال القمص إبرام اميل إن معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية، مناسبة نعتز بها، تقام للسنة الرابعة، مشيرا إلى أن الكنيسة لها رسالة ودور وتشجع على بناء الإنسان، من كل الجوانب بما فيها العقل والفكر والوجدان.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، إن افتتاح معرض الكتاب بداخل الكنيسة المرقسية بمثابة العيد السنوى بالنسبة للهيئة مضيفًا أننا نحاول توفير العناوين الهامة بأسعار فى متناول الجميع وبتخفيضات كبيرة.

افتتح القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب بالأنابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ويستمر المعرض أربعة أيام ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب فى مختلف ثقافات المعرفة.