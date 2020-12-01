البابا تواضروس يستقبل كاهن كنيسة مارجرجس بدولة الإمارات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الراهب القمص أنطونيوس آفا مينا كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفى سياق منفصل استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا طبيا روسيا يزور الاراضي الفلسطينية في هذه الايام وقد استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم وشاكرا اياهم على لفتتهم التضامنية لفلسطين وخاصة في ظل جائحة الكورونا.

قدم سيادته للوفد شرحا تفصيليا عن تاريخ كنيسة القيامة كما ووضعهم في صورة ما تتعرض له مدينة القدس من استهداف موجها التحية للشعب الروسي الصديق ولكافة الشعوب الصديقة في العالم التي تقف الى جانب شعبنا في محنته ومعاناته وتطلعه نحو الحرية.

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