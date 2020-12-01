تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا

يستضيف أتليتكو مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.









ويسعى أتليتكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، في الثأر من الهزيمة برباعية نظيفة أمام بايرن ميونيخ في دور المجموعات بالنسخة الحالية.









ومن المتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي..فابيانسكي

خط الدفاع..ريان، عيسي، اوجبينا، أرون، ارتور

خط الوسط.. وين، سوتشيك، رايس، بابلو

خط الهجوم.. انطونيو





ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، ويتواجد لوكوموتيف موسكو في المركز الثالث، وفي حال خسارة أتليتكو سيقفز إلى الوصافة.









جدير بالذكر أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في آخر لقاء له في دور المجموعات، سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو.