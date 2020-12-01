محافظة المنيا تواصل العمل بمشروع تبطين وتأهيل الترع بمركز أبوقرقاص

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم تكثيف حملات المتابعة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها من المرحلة الأولى من تبطين الترع، وما تم تنفيذه حتى الآن وما سيتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الري في الفترة القادمة، حيث يستهدف المشروع تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

وأكد المحافظ أن تلك الاعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة.

من جانبه تابع الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز أبو قرقاص، أعمال تبطين ترعة الديروطية وترعة كوم الزهير وترعة منهرى وترعة أبيوها، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، وجارى العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

ومن جهة آخري، تابع رئيس مركز أبوقرقاص، أعمال رصف طريق المحيط وطريق نزلة جريس بالمركز، بالإضافة الى تركيب كشافات على الطريق، مشدداعلى سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وبكفاءة عالية، حيث تأتى أعمال الرصف تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا وضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة ابوقرقاص.

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