"إنفينكس": تشجيع الحكومة لصناعة الإلكترونيات ساعدنا في إتخاذ قرار التصنيع في مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:54 م
مصنع سيكو
مصنع سيكو
أحمد الشيخ
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قالت شركة Infinix الصينية أول مصنع عالمي للهواتف في مصر: "شجعنا على هذه الخطوة دعم الحكومة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية لصناعة الإلكترونيات والمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"التيتم إطلاقها عام 2016، بجانب الحوافز التي وفرتها الحكومة في قانون الاستثمار الجديد وتشجيع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذلك من خلال قيامها بإنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية لتكون نواة لهذه الصناعة".


 وأوضحت شركة أنفينكس في بيان لها أن هذه الخطوة استغرقت من الشركة وقت طويل من الدراسة لاتخاذ هذا القرار الاستثماري حيث تم دراسة العديد من البدائل حتى توصلنا لهذا التعاون المثمر واختيار مصر لتصنيع هواتفها الذكية.


وأعربت الشركة عن سعادتها بأن تكون أول مصنع عالمي للهواتف الذكية في مصر، وأن تكون بدايتها من صعيد مصر، وبأيدي شباب مصري، وأنها تفخر بنقل الخبرات الصينية في مجال صناعة الهواتف الذكية إلى الشباب المصري الواعد دعماً منها لتطوير هذه الصناعة في مصر.

 

وأعلنت شركة Infinix العلامة التجارية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، بدء تجميع هواتفها في مصر وذلك بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط لتكون أول مصنع عالمي للهواتف الذكية يدشن خطوط انتاج لهواتفها الذكيةفي مصر وبأيديالشباب المصري.

 

ووقعت شركة انفينكس اتفاق تعاون مع الشركة المصرية لصناعة السيليكون SICOتقوم بموجبه بتدشين عدد من خطوط الانتاج الجديدة لتجميع عدد من هواتفها الذكية حيث تم تجهيز مصنع SICO-E بخطوط SMT مع جميع معدات CNC ومعدات الاختبار ذات الصلة، وخط من خطوط اللحام بالموجات، و3 خطوطSKD مع جميع أجهزة ومعدات اختبار ومعايرة الهواتف المحمولة ذات الصلة.

 

وتدار هذه الخطوط والآلات الحديثة بواسطة 300 مهندس وفني وعامل حيث يستطيع مصنع SICO إنتاج 6 آلاف هاتف ذكي من الجيل الرابع بدقة 4k.


ويذكر أنه تم إطلاق Infinix Mobile في عام 2013 واستهداف الأجيال الشابة، وهي علامة تجارية متميزة للهواتف الذكية مدفوعة عبر الإنترنت من TRANSSION Holdings وشعارها هو "المستقبل الآن" باعتباره جوهر العلامة التجارية.

 

وتهدف Infinix إلى جعل مستهلكيها في طليعة مستخدمي التكنولوجيا حول العالم، وتلتزم Infinix بتقديم أحدث التقنيات والتصميمات الجريئة والأنيقة، مما يجعل المستهلكين على اطلاع دائم بالتكنولوجيات الحديثة.

 

وتمتد محفظةInfinix إلى خمسة خطوط إنتاج - ZEROوNOTE وHOT و HOT S وSMART؛ لتمكين المستخدمين من امتلاك تقنيات مبتكرة وتجربة أسلوب حياة ذكي، وتتواجد Infinix في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتغطي إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.

 

 

ويعتبر مصنع "سيكو" هو أول مصنع مصري للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالتعاون مع شركاء من الصينحيث تم افتتاحه في ديسمبر2017، ويعد المصنع هو أول ثمار "مبادرة مصر تصنع الإليكترونيات" ويقع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، على مساحة 10000 متر مربع، وهو مجهز بأحدث خطوط الإنتاج.


وتمتلك شركة سيكو الكترونيكس نفس الهيكل التنظيمي وعملياتها التي تتمتع بها أكبر المصانع الصينية ويحتوي المصنع على خطوطSMT / tht / SKD /  بالإضافة إلى قدرات الاختبار والتعبئة.


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