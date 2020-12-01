"إنفينكس": تشجيع الحكومة لصناعة الإلكترونيات ساعدنا في إتخاذ قرار التصنيع في مصر

قالت شركة Infinix الصينية أول مصنع عالمي للهواتف في مصر: "شجعنا على هذه الخطوة دعم الحكومة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية لصناعة الإلكترونيات والمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"التيتم إطلاقها عام 2016، بجانب الحوافز التي وفرتها الحكومة في قانون الاستثمار الجديد وتشجيع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذلك من خلال قيامها بإنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية لتكون نواة لهذه الصناعة".





وأوضحت شركة أنفينكس في بيان لها أن هذه الخطوة استغرقت من الشركة وقت طويل من الدراسة لاتخاذ هذا القرار الاستثماري حيث تم دراسة العديد من البدائل حتى توصلنا لهذا التعاون المثمر واختيار مصر لتصنيع هواتفها الذكية.





وأعربت الشركة عن سعادتها بأن تكون أول مصنع عالمي للهواتف الذكية في مصر، وأن تكون بدايتها من صعيد مصر، وبأيدي شباب مصري، وأنها تفخر بنقل الخبرات الصينية في مجال صناعة الهواتف الذكية إلى الشباب المصري الواعد دعماً منها لتطوير هذه الصناعة في مصر.

وأعلنت شركة Infinix العلامة التجارية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، بدء تجميع هواتفها في مصر وذلك بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط لتكون أول مصنع عالمي للهواتف الذكية يدشن خطوط انتاج لهواتفها الذكيةفي مصر وبأيديالشباب المصري.

ووقعت شركة انفينكس اتفاق تعاون مع الشركة المصرية لصناعة السيليكون SICOتقوم بموجبه بتدشين عدد من خطوط الانتاج الجديدة لتجميع عدد من هواتفها الذكية حيث تم تجهيز مصنع SICO-E بخطوط SMT مع جميع معدات CNC ومعدات الاختبار ذات الصلة، وخط من خطوط اللحام بالموجات، و3 خطوطSKD مع جميع أجهزة ومعدات اختبار ومعايرة الهواتف المحمولة ذات الصلة.

وتدار هذه الخطوط والآلات الحديثة بواسطة 300 مهندس وفني وعامل حيث يستطيع مصنع SICO إنتاج 6 آلاف هاتف ذكي من الجيل الرابع بدقة 4k.



