والد ثاني ضحايا عقار السيدة زينب المنهار: "البوتاجاز وقع على حفيدي"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قال والد ضحية عقار السيدة زينب المنهار، إن ابنته وزوجها وأطفالهما، كانوا يقطنوا بالعقار المنهار، وتفاجئوا منذ قليل بانهياره عليهم.

وأضاف والد الضحية للفجر، أن البوتاجاز سقط على حفيدة عمره 8 سنوات أثناء الإنهيار ما أسفر عن مصرع في الحال، فيما أصيبت ابنته وزوجها تم نقلهما إلى المستشفى، وتوفيت ابنته، مشيرًا إلى أن قوات الإنقاذ البري تمكنوا من إنقاذ بناتها الثلاثة.

وتوفت والدة الطفل، ضحية عقار السيدة زينب المنهار، متأثرة بإصابتها إثر إنهيار العقار عليهم، داخل مستشفى المنيرة العام.

كشفت المعاينة والفحص المبدئي أن العقار المنهار بمنطقة السيدة زينب مكون من 3 طوابق، به شروخ وتصدعات وكان يتواجد داخله لحظه الإنهيار أسرة مكونة من زوجين و3 أطفال.

كان انهار عقار قديم على أسرة بمنطقة السيدة زينب، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والديه، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.

تلقى اللواء اشرف الجندى مدير امن القاهرة إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفادة انهيار عقار بمنطقة السيدة زينب ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث والنقيب خالد جبر معاون المباحث وتبين انهيار عقار قديم ووفاة طفل ويقوم رجال الإنقاذ البرئ تحت إشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة برفع الركام وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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