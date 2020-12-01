إيران تسجل أكثر من 13800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 13800 إصابة بفيروس كورونا، في 24 ساعة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشهدت إيران، تسجيل قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كأكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات اليومية، منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 975951 حالة، منهم 5840 شخصا في وضع حرج.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.