ضبط 3472 مخالفة تموينية بمراكز المنيا خلال نوفمبر الماضي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين نجحت خلال شهر نوفمبر الماضي في ضبط وتحرير 2472 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، على استمرار جهود مديرية التموين في تحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، مشيرًا الى انه يتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات على الأسواق والمخابز في جميع مراكز المحافظة، اسفرت عن ضبط وتحرير 2472 مخالفة، منها 1541 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين ( 447 مخالفة لخبز ناقص الوزن – 257 مخالفة لخبز غير مطابق للمواصفات – 45 مخالفة للتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – 32 مخالفة لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – 25 مخالفة لعدم وجود سجلات)، و735 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ضبط وتحرير 931 مخالفة تموينية، خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين ( 201 مخالفة لعدم إعلان أسعار المنتجات – 26 مخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحية – 71 مخالفة محال تجارية بدون ترخيص – 79 مخالفة للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – 64 مخالفة متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير – 7 مخالفات غش تجاري – 14 مخالفة في مجال متابعة المواد البترولية - 189 مخالفة لتجار تموينين، 280 مخالفة لقضايا اخري متنوعة.

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