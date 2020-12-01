دعوي مستعجلة لإلزام رئيس نادي الزمالك بنزع يفط المعزول من النادي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
اقام المواطن سميرصبري المحامي دعوي مستعجلة لالزام رئيس نادي الزمالك الجديد بنزع جميع اليفط وصناديق الاضاءة والاعلانات التي تحمل صور وعبارات التاييد المدونة عليها للرئيس المعزول.

وقال صبري في دعواه ان المعزول كان يشغل منصب رئيس نادي الزمالك الموقر ثم استغل الحصانة البرلمانية الممنوحة له لعضويتة في البرلمان المصري في ارتكاب العديد من المخالفات القانونية التي كلها تشكل جرائم تقع تحت طائلة العقاب باحكام العديد من القوانين وعلي رأسها قانون العقوبات باغلبية مواده.

وتابع صبري، وقدمت ضده مئات من الشكاوي والبلاغات امام النيابة العامة والجهات الرقابية ومنها شكاوي قدمت الي اللجنة الاولمبية المصرية والتي فحصت الشكاوي المقدمة لها الي ان أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية حزمة من العقوبات بحقه بعد التحقيق في الشكاوي المُقدمة ضده.

وشملت العقوبات إيقاف المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله الزمالك "أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي"، حسب بيان صادر عن اللجنة الأولمبية المصرية وتولي سيادة المستشار احمد جلال ابراهيم رئاسة نادي الزمالك الموقر كما فرضت اللجنة على منصور غرامة 100 ألف جنيه مصري (6350 دولارًا)، إضافة إلى عدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك طوال مدة إيقافه. بجانب عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات خاصة بنادي الزمالك، لا سيما ما يتعلق بالشؤون المالية.

واستكملت، مع ضرورة دعوة الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك.وأبلغت اللجنة الأولمبية المصرية النيابة العامة بوقائع تحقيقاتها في الشكاوى المقدمة ضد المعزول، إحداها من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقالت اللجنة، في بيانها، إنه "كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر إلى سلوك وكان المعزول يستغل ادارتة لنادي الزمالك كملكية خاصة لة ولاولاده وعينهم جميعا في مناصب هامة داخل النادي ومنحهم مرتبات ومكافات ومميزات حققوا منها غناء فاحش وثروات طائله كل ذلك بخلاف ماحققه هو من ملايين الجنيهات والدولارات وتملكة لعديد من العقارات التي كلها مخالفات صارخة وضرب من خلالها كذلك بكل القوانين متخفيا ومحتميا بالحصانة البرلمانية متناسيا ان الحصانة البرلمانية للبشر وليس للحجر.

وتابعت: نظرا لاصابة مرتضي منصور بجنون العظمة وضع اعلي نادي الزمالك الرئيسي وجميع فروعه سواء نادي الزمالك النهري او نادي الزمالك فرع اكتوبر اللافتات الضخمة والصناديق الاعلانية الكبيرة المضاءة التي وضع عليها صورتة وعبارات التاييد الكاذبة له والتي تكلف نادي الزمالك ملايين الجنيهات وكلها تمثل اهدار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وجميعها موضوع العديد من البلاغات امام الجهات القضائية والرقابية..

وبعد الاطاحة بالمعزول رئاسة نادي الزمالك كان يتعين علي رئيس نادي الزمالك الجديدنزع كل هذه الصور لفقدان مرتضي منصور صفته كرئيس لنادي الزمالك من جانب ومن جانب اخر اكثر اهمية توفيرا للمال العام الذي تعمل الدولة جاهدة بكل اجهزتها ومؤسساتها علي حمايته حيث استمرار هذه اللافتات يشكل خطرا داهما يتمثل في اهدار المال العام ويعد هذا من الاخطار العاجلة التي يتعذر تدارك اثارها وبخلاف توافر ركن الاستعجال في نزع كل هذة الاعلانات التي تحمل صور المعزول وعبارات التاييد الكاذبة التي يصطنعها لنفسه.

وامام عدم قيام رئيس النادي الجديد بوصفة رئيسا للنادي وهذه من اول اختصاصاته واهتماماته بنزع هذة اللافتات المشار اليها لايسع الطالب بوصفة مواطن الا ان يتمسك بحقة الدستوري في اللجوء للقضاء المستعجل بعد تحقق اختصاصه نوعيا ومكانيا بنظر هذه الدعوي والحكم فيها بالزام رئيس نادي الزمالك الجديد بنزع جميع اللافتات والاعلانات التي تحمل صور منصور وعبارات التاييد له.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عبد الملك: التفاصيل الصغيرة منحت الأهلي دوري أبطال أفريقيا

منذ 37 دقيقة

أحمد سليمان: أمير مرتضى نجح فى مهمته مع نادي الزمالك

منذ 36 دقيقة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لدول قارة أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض عرض بـ4 مليون دولار لرحيل أليو ديانج

منذ ساعة و 9 دقيقة

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد شاختار

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

02:26 م

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

02:01 م

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!