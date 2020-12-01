محافظ أسوان: البدء في مشروعي كوبرى السيل وكوبرى المضيق للسيارات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء الخطوات الفعلية على أرض الواقع لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية من أبرزها إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه أعلى مزلقان السيل بوسط مدينة أسوان وبطول 750 متر وبإرتفاع 6 متر بنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر حيث تم عمل الجسات الأرضية تمهيدًا لوضع التصميم الإنشائى النهائى وذلك من خلال لجنة فنية بمرافقة نائب المحافظ أحمد شعبان، كما تم عمل الجسات أيضًا لكوبرى آخر فوق مزلقان المضيق على طريق أسوان القاهرة الزراعي بنفس الموصفات.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنفيذ هذه الكبارى ستساهم فى تخفيف التكدس والإزدحام لحركة المركبات والسيارات سواء فى منطقة السيل الجديد وربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها أو على الطريق الزراعي الشرقي، بالإضافة إلى الحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح أنه بالتوازى قامت المحافظة بطلب توفير الإعتمادات المالية لإستكمال رفع كفاءة طريق إدفو مرسى علم بداية من الكيلو ( صفر إلى الكيلو 15) ومن الكيلو ( 60 إلى الكيلو 115) بإجمالي 70 كم وذلك لتسهيل حركة الأفواج السياحية بين مدن البحر الأحمر والمعالم والمناطق الأثرية مما سيعمل على زيادة معدلات سياحة اليوم الواحد لمحافظة أسوان، بجانب تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق توشكى وادى النقرة بمركز نصر النوبة بطول 65 كم والذى سيساهم فى خدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان قرى وادي النقرة.

وقدم محافظ أسوان شكره لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وأيضًا لوزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزيرعلى الإهتمام بتلبية هذه المطالب الهامة ضمن منظومة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحداث النقلة النوعية والطفرة غير المسبوقة فى كافة المحاور وخاصة قطاع النقل ليجسد ذلك ملحمة جديدة التنمية والنماء.
محافظ أسوان: البدء في مشروعي كوبرى السيل وكوبرى المضيق للسيارات
محافظ أسوان: البدء في مشروعي كوبرى السيل وكوبرى المضيق للسيارات
محافظ أسوان: البدء في مشروعي كوبرى السيل وكوبرى المضيق للسيارات
محافظ أسوان: البدء في مشروعي كوبرى السيل وكوبرى المضيق للسيارات
محافظ أسوان: البدء في مشروعي كوبرى السيل وكوبرى المضيق للسيارات
محافظ أسوان: البدء في مشروعي كوبرى السيل وكوبرى المضيق للسيارات

أخبار تهمك

غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ يوم

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الملك: التفاصيل الصغيرة منحت الأهلي دوري أبطال أفريقيا

منذ 33 دقيقة

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد شاختار

منذ ساعة و 6 دقيقة

أحمد سليمان: أمير مرتضى نجح فى مهمته مع نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

منذ ساعة و نصف

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية لدول قارة أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض عرض بـ4 مليون دولار لرحيل أليو ديانج

منذ ساعة

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ملامح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في كأس مصر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 م

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الأهلي

عاجل.. الكشف عن موعد ظهور قميص الأهلي الجديد ومفاجأة بسبب مونديال الأندية

02:14 م

خاص.. الأهلي يتنازل عن نجمه على سبيل الإعارة مجانًا

02:26 م

خاص.. أخر تطورات تعاقد الأهلي مع سيرينو

02:01 م

شوبير يكشف كواليس رفع إسم صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الأهلى

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!