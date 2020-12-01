محافظ أسوان: البدء في مشروعي كوبرى السيل وكوبرى المضيق للسيارات

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء الخطوات الفعلية على أرض الواقع لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية من أبرزها إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه أعلى مزلقان السيل بوسط مدينة أسوان وبطول 750 متر وبإرتفاع 6 متر بنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر حيث تم عمل الجسات الأرضية تمهيدًا لوضع التصميم الإنشائى النهائى وذلك من خلال لجنة فنية بمرافقة نائب المحافظ أحمد شعبان، كما تم عمل الجسات أيضًا لكوبرى آخر فوق مزلقان المضيق على طريق أسوان القاهرة الزراعي بنفس الموصفات.



وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنفيذ هذه الكبارى ستساهم فى تخفيف التكدس والإزدحام لحركة المركبات والسيارات سواء فى منطقة السيل الجديد وربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها أو على الطريق الزراعي الشرقي، بالإضافة إلى الحفاظ على حياة المواطنين.



وأوضح أنه بالتوازى قامت المحافظة بطلب توفير الإعتمادات المالية لإستكمال رفع كفاءة طريق إدفو مرسى علم بداية من الكيلو ( صفر إلى الكيلو 15) ومن الكيلو ( 60 إلى الكيلو 115) بإجمالي 70 كم وذلك لتسهيل حركة الأفواج السياحية بين مدن البحر الأحمر والمعالم والمناطق الأثرية مما سيعمل على زيادة معدلات سياحة اليوم الواحد لمحافظة أسوان، بجانب تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق توشكى وادى النقرة بمركز نصر النوبة بطول 65 كم والذى سيساهم فى خدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان قرى وادي النقرة.



وقدم محافظ أسوان شكره لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وأيضًا لوزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزيرعلى الإهتمام بتلبية هذه المطالب الهامة ضمن منظومة التنمية والبناء التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحداث النقلة النوعية والطفرة غير المسبوقة فى كافة المحاور وخاصة قطاع النقل ليجسد ذلك ملحمة جديدة التنمية والنماء.