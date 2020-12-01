تأجيل محاكمة ايمن بهجت قمر لأول فبراير للتصالح

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 1 فبراير المقبل للتصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وامانة سر وسام حنفى.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

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