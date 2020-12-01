محافظ أسوان: استئناف العمل في مشروع توصيل الغاز الطبيعي بعد توقف 3 سنوات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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فى إستجابة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب أهالى مدينة أسوان الجديد تم إستئناف العمل فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمشروعات الإسكان الإجتماعى بالمدينة بعد توقف المشروع منذ 3 سنوات.

وأشاد محافظ أسوان بالتعاون المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية بقيادة الدكتور عاصم الجزار والذى تفاعل بكل جدية مع هذا المطلب الجماهيرى، لافتًا إلى أنه تم التوجيه بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بقيام جهاز تنمية أسوان الجديدة بالتنسيق مع شركة غاز مصر لإستئناف العمل لتوصيل الغاز الطبيعى وإستيفاء كافة الإشتراطات والإجراءات المالية والفنية المطلوبة.

وأضاف اللواء أشرف عطية أنه طبقًا لقواعد بروتوكول التعاون الموقع بين صندوق الإسكان الإجتماعى والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والذى يتضمن إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى حتى الشاكوش الخاص للعمارة ضمن أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع لإجمالى 4020 وحدة سكنية.

وأشار إلى حرص المحافظة وسعيها المتواصل للتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل دارسة كافة الشكاوى والمطالب الجماهيرية وإيجاد الحلول الجذرية المناسبة لها لتخفيف العبء عن كاهل الأهالى والمواطنين وسد إحتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب.

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