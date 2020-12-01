محافظ أسوان يعتمد أفضل 100 فكرة لمسابقة (شباب أسوان يبتكر) وحصولأصحابها على مزايا وبرامج تدريبية متقدمة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج أختيار أفضل 100 فكرة من الشباب والفتيات المتقدمين لمسابقة (شباب أسوان يبتكر) والتى أطلقها المحافظ لنشر فكر ريادة الأعمال والإتجاه لثقافة العمل الحر من خلال جذب الأفكار الإبداعية المبتكرة في المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية ثم إحتضان ورعاية هذه الأفكار وتحويلها لمشروعات تمثل إنطلاقة حقيقة للشباب الأسوانى حيث سيتم حصولهم على مزايا عديدة في الترخيص والتمويل والفوائد البنكية وفترة السماح،


ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن المسابقة تمت بشفافية ونزاهة كاملة من خلال لجنة تحكيم محايدة ضمت نخبة من المتخصصين في مجال ريادة الأعمال حيث تم التقييم بناءًا علي عدة معايير من أبرزها سمات المتقدم كرائد أعمال والمعيار التقنى والفنى للمشروع، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الإقتصادية، فضلًا عن الشروط الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقًا،


لافتًا إلى أن الفرصة سانحة أمام من لم يتم إختياره للإستمرار في تطوير أفكارهم بدراسة السوق بشكل أفضل حيث سيتم سنويًا تنظيم هذه المسابقة في شهر أكتوبر ثم إعلان النتائج في ديسمبر من كل عام،


وكشف أشرف عطية عن أنه جارى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإقامة معسكر ودورات تدريبية متقدمة للفائزين تشمل زيارات ميدانية للمناطق والتجمعات الصناعية الكبرى من أجل صقل الشباب الفائز بالخبرات التى تؤهلهم لسوق العمل،


موضحًا بأنه بالتوازى ستنظم المحافظة برامج تدريب لهؤلاء الشباب ليصبحوا رواد أعمال قادرين علي المنافسة في سوق العمل وذلك بدعم ورعاية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على مؤسسات المجتمع المدني والمحلي مثل أم حبيبه وسوان كوليدج للتدريب ومؤسسه تروس مصر.

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