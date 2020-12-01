بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعي وفاة الأم الراهبة كارميليتا الفرنسيسكانية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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نعى، صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك،فى بيان له، وفاة الأم الراهبة كارميليتا من راهبات مرسلات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات.
وجاء بنص البيان:
"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعي وفاة الأم الراهبة كارميليتا من راهبات مرسلات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات، والتي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالمحبة والعطاء، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي.

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