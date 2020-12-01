عاجل.. مجهول يدهس المارة في مدينة ترير الألمانية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:40 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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دهش شخص مجهول، مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية، وسط أنباء عن إصابات، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وأوضحت الشرطة الألمانية، أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص متسببة بإصابات في منطقة للمشاة في مدينة ترير بغرب ألمانيا.

 

وبحسب الإذاعة العامة، احتجزت الشرطة السائق وأطلقت نداءات للأشخاص بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن تفاصيل الحادث غير واضحة.

 

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