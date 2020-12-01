الفيدرالي الأمريكي: تقديم عدد من البرامج التحفيزية لدعم الاقتصاد
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:35 م
وكالات
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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأمريكي سيدعم عدد من برامج تحفيز الأسواق بعد ضربات فيروس كورونا خلال الربيع الماضي، وقرارات الفيدرالي بدعم الأعمال بما يقرب بـ 2 تريليون دولار، لدعم الأعمال والمدن والولايات.
وفي شهادة يقدمها جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي اليوم، قال باول إن خطوات الفيدرالي غير المسبوقة دعمت استقرار الأسواق المالية العالمية، وأسهم في إعادة تدفق نشاط الإقراض.
قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشين، في 19 نوفمبر، إنه لن يمدد برامج الإقراض التي دعمت الأسواق.
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