انهيار عقار قديم ووفاة طفل في السيدة زينب

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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انهار عقار قديم على أسرة بمنطقة السيدة زينب، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والديه، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.

تلقى اللواء اشرف الجندى مدير امن القاهرة إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفادة انهيار عقار بمنطقة السيدة زينب ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث والنقيب خالد جبر معاون المباحث وتبين انهيار عقار قديم ووفاة طفل ويقوم رجال الإنقاذ البرئ تحت إشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة برفع الركام وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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