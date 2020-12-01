موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع منافسه بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.









وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وبورتو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد حقق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب أولمبيك مارسيليا، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في فرنسا.









يذكر أن الفريق الإنجليزي قد تأهل لدور الـ16 بعد الفوز بالجولة الماضية.