الأهلي يرفض عرض بـ4 مليون دولار لرحيل أليو ديانج

تلقى مسؤولو النادي الأهلي عرضا من أحد الأندية الأوكرانية للتعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.









ووصل العرض الرسمي إلى النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية من أحد الأندية الأوكرانية التي طلبت ضم لاعب الوسط المالي، مقابل 4 مليون دولار.





ورفض مسؤولو الأهلي العرض الأوكراني وتمسكوا باستمرار ديانج مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده.





ويعتبر أليو ديانج وحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر في الوقت الحالي، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة مع الأهلي منذ الانضمام في صيف 2019.



