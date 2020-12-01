محافظ أسوان يشيد بالمشاركة ويؤكد على إستكمال مراحل تطوير المهن السياحية

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إستكمالًا للدور الرائد لمحافظة أسوان لإضفاء المظهر الجمالى على عربات الحنطور قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتبرع بمبلغ 250 ألف جنية للمشاركة فى الإرتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للزائرين والضيوف..





جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برئيس مجموعة جنوب سيناء للسياحة إنطوان رياض ورئيس غرفة المنشآت الفندقية نادر نصيف





حيث أشاد المحافظ بتكامل منظومة الكيانات السياحية والأجهزة المعنية وتعاونها البناء مع المحافظة لدعم صناعة السياحة بكل عناصرها ومكوناتها بما يساهم فى إظهار الوجه الحضارى لأسوان والترويج والتسويق السياحى الجيد لها بما يتناسب مع مكانتها على خريطة السياحة الدولية فى ظل تمتعها بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة،





لافتًا إلى أن المحافظة قامت بإطلاق مشروع تطوير حضارى لرفع مستوى وجودة العاملين في بعض الحرف والمهن السياحية ولاسيما الحنطور والمراكب الشراعية والتاكسى وذلك على مراحل بدأت بسائقى عربات الحناطير حيث تم توفير زى موحد لهم مع تجميل العربات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لـ 150 سائق حنطور كمرحلة أولى على مدار أسبوعين والتى تنظمها المحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان.