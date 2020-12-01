أسبانيا تخصص استثمارات بقيمة 4.3 مليار يورو في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
رويترز
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قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو اليوم الثلاثاء بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن بلادها ستستثمر 4.3 مليار يورو (5.15 مليار دولار) في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس بحلول عام 2025.

جرى بالفعل إدراج ما إجماليه 883 مليون يورو بالفعل في موازنة العام المقبل التي من المقرر إقرارها خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توقيع أربع دول أوروبية أخرى على بيانات أمان لشبكات الجيل الخامس، إذ أصدرت كل من جمهورية سلوفاكيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية إعلانًا مشتركًا مع الولايات المتحدة، بينما وقعت كوسوفو على مذكرة تفاهم، وكان نص الأربعة متشابهًا جدًا.

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