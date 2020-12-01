كومان يستبعد ميسي من مباراة فرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة فريقه لمباراة فرينكفاروزي المجري يوم غداً الأربعاء لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.









وشهدت إختيارات كومان غياب كلاً من الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي وفيليب كوتينيو وأندريه تيرشتيجن والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.









وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:





دست - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - كونراد - تيناس.



