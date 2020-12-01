البتكوين تصل إلى أعلي مستوي لها على الأطلاق

عززت البيتكوين مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء لتتداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل أمس، بعدما ارتفعت بأكثر من الضعف على مدار الشهرين الماضيين.

وعززت العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية مكاسبها إلى 1.16% عند 19602 دولار، في تمام الساعة 02:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات كوين ديسك.

وذلك بعدما قفزت خلال تعاملات الإثنين بحوالي 9% إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 19850 دولارًا، متجاوزة مستوى 19511 دولارًا المسجل في ديسمبر 2017، لتصل مكاسبها خلال العام الحالي حتى الآن إلى أكثر من 170%.

وعلى الرغم من تراجع سعر البيتكوين دون مستوى 4 آلاف دولار خلال مارس، مع انخفاض الأسواق حول العالم بسبب جائحة "كوفيد-19"، إلا أن السعر ارتفع بقوة في الأشهر القليلة الماضية مع ضعف الدولار.

كما واصلت الإيثريوم الارتفاع، إذ قفزت بنسبة 3.9% إلى 628 دولارًا، كما زادت الريبل 2.7% عند 66 سنتًا.